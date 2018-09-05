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Дальнее зарубежье 05.09.2018 21:01

Мэй не заинтересована в разговоре с Путиным - СМИ со ссылкой на представителя

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не заинтересована в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя британского премьера.

"У Мэй нет заинтересованности в разговоре с Путиным", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-секретаря Т.Мэй.

В то же время, агентство сообщило, что Т.Мэй обсудила инцидент в Солсбери с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Тэги: МЭЙ, ПУТИН, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]