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СНГ 05.09.2018 21:21

Спецпредставитель ОБСЕ назвал лето-2018 самым спокойным с начала конфликта на юго-востоке Украины

Лето 2018 года стало самым спокойным с начала конфликта на юго-востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик.

"Нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта", - сказал М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

По его словам, благодаря согласованному сторонами перемирию в связи с началом уборки урожая, а также в связи с началом учебного года, удалось значительно снизить число нарушений режима прекращения огня.

"Также в течение всего лета наблюдалось сокращение числа жертв среди гражданского населения", отметил спецпредставитель.

В данной связи М.Сайдик сообщил, что согласно предварительным данным ООН в августе их число достигло одного из самых низких уровней за все время конфликта: двое убитых и 6 раненых.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что в среду отмечается четвертая годовщина подписания минского протокола. "Представители ТКГ еще раз подчеркнули свою полную приверженность минским соглашениям", - сообщил в этой связи М.Сайдик.

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Тэги: ОБСЕ, ДОНБАСС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]