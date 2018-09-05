Спецпредставитель ОБСЕ назвал лето-2018 самым спокойным с начала конфликта на юго-востоке Украины

Лето 2018 года стало самым спокойным с начала конфликта на юго-востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик.

"Нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта", - сказал М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

По его словам, благодаря согласованному сторонами перемирию в связи с началом уборки урожая, а также в связи с началом учебного года, удалось значительно снизить число нарушений режима прекращения огня.

"Также в течение всего лета наблюдалось сокращение числа жертв среди гражданского населения", отметил спецпредставитель.

В данной связи М.Сайдик сообщил, что согласно предварительным данным ООН в августе их число достигло одного из самых низких уровней за все время конфликта: двое убитых и 6 раненых.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что в среду отмечается четвертая годовщина подписания минского протокола. "Представители ТКГ еще раз подчеркнули свою полную приверженность минским соглашениям", - сообщил в этой связи М.Сайдик.