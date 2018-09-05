Facebook признает, что медленно реагировал на попытки вмешательства в американские выборы

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг в среду заявила, что компания поздно заметила попытки вмешательства в выборы президента США в 2016 году через платформу соцсети и слишком медленно отреагировала на них.

"Мы были слишком медленными в том, что касается их (попыток вмешательства - ИФ) обнаружения, и слишком медленными в нашей реакции", - сказала Ш.Сэндберг, выступая на слушаниях в сенатском комитете по разведке США.

"Вмешательство было абсолютно недопустимо. Оно нарушало ценности нашей компании и нашей страны, которую мы так любим", - отметила она.

При этом Ш.Сэндберг подчеркнула, что компания со своей стороны предпринимает активные действия, чтобы решить вопрос, связанный с вмешательством в выборы посредством платформ соцсети.

В комитете сената конгресса США в среду выступает также основатель и глава соцсети Twitter Джек Дорси. Он в свою очередь отметил, что Twitter не руководствуется никакой политической идеологией, когда принимает решения.

"Twitter не использует политическую идеологию, чтобы принимать какие-либо решения", - сказал Дж.Дорси.

"Я надеюсь, что сегодняшние мои показания в комитете продемонстрируют те трудности, с которыми мы сталкиваемся как глобальная платформа", - отметил он.

По его словам, цель Twitter заключается в том, чтобы способствовать общению людей, и компания всегда ставит интересы пользователей сети на первое место при принятии решений.

Со своей стороны Дж.Дорси признал, что Twitter оказался "не способен" справиться с "агрессией, армиями троллей и пропагандой через ботов".

"Мы не гордимся тем, как свободный и открытый обмен был применен в качестве оружия и использовался, чтобы отвлечь внимание и разделить людей и наш народ. Мы оказались не способны и плохо подготовлены для того масштаба проблем, которые мы признали", - заявил он.

Кроме того, глава Twitter на слушаниях заявил, что компания продолжает определять аккаунты, которые могут быть связаны с российским Агентством интернет-исследований, которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. К настоящему времени соцсеть заблокировала более 3,8 тыс. аккаунтов.

В свою очередь сенатор от Демократической партии Марк Уорнер отметил, что Facebook и Twitter удалось добиться прогресса в том, что касается противостояния попыткам вмешательства в демократические процессы посредством платформы соцсетей.

Между тем, изначально ожидалось, что в слушаниях примет участие представитель Google, однако компания отказалась отправить своего топ-менеджера на них.

Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр, комментируя отсутствие представителя Google, заявил, что компания, по всей видимости, не осознает существующую проблему, "если не хочет работать вместе с правительством, чтобы найти решение".

В среду в комитете по разведке Сената США проходят слушания, в которых принимают участие топ-менеджеры Facebook и Twitter. Помимо этого, Дж.Дорси, как ожидается, выступит позднее в среду в комитете Сената США по энергетике и торговле в ходе слушаний о прозрачности в Интернет-пространстве.

Ранее глава и создатель Facebook Марк Цукерберг в своей статье, опубликованной в газете "Вашингтон пост", заявил, что соцсеть и другие компании должны приложить усилия для борьбы с противниками извне, которые пытаются оказать негативное влияние на демократию в США. Он отметил, что компания проделала успешную работу в борьбе с "фейковыми" аккаунтами перед выборами в ряде европейских стран.

При этом, он подчеркнул, что для этого в Facebook стали использовать новую программу, которая позволила быстро разоблачить подобные аккаунты.

В настоящий момент в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.