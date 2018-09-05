Facebook признает, что медленно реагировал на попытки вмешательства в американские выборы

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг в среду заявила, что компания поздно заметила попытки вмешательства в выборы президента США в 2016 году через платформу соцсети и слишком медленно отреагировала на них.
"Мы были слишком медленными в том, что касается их (попыток вмешательства - ИФ) обнаружения, и слишком медленными в нашей реакции", - сказала Ш.Сэндберг, выступая на слушаниях в сенатском комитете по разведке США.
"Вмешательство было абсолютно недопустимо. Оно нарушало ценности нашей компании и нашей страны, которую мы так любим", - отметила она.
При этом Ш.Сэндберг подчеркнула, что компания со своей стороны предпринимает активные действия, чтобы решить вопрос, связанный с вмешательством в выборы посредством платформ соцсети.
В комитете сената конгресса США в среду выступает также основатель и глава соцсети Twitter Джек Дорси. Он в свою очередь отметил, что Twitter не руководствуется никакой политической идеологией, когда принимает решения.
"Twitter не использует политическую идеологию, чтобы принимать какие-либо решения", - сказал Дж.Дорси.
"Я надеюсь, что сегодняшние мои показания в комитете продемонстрируют те трудности, с которыми мы сталкиваемся как глобальная платформа", - отметил он.
По его словам, цель Twitter заключается в том, чтобы способствовать общению людей, и компания всегда ставит интересы пользователей сети на первое место при принятии решений.
Со своей стороны Дж.Дорси признал, что Twitter оказался "не способен" справиться с "агрессией, армиями троллей и пропагандой через ботов".
"Мы не гордимся тем, как свободный и открытый обмен был применен в качестве оружия и использовался, чтобы отвлечь внимание и разделить людей и наш народ. Мы оказались не способны и плохо подготовлены для того масштаба проблем, которые мы признали", - заявил он.
Кроме того, глава Twitter на слушаниях заявил, что компания продолжает определять аккаунты, которые могут быть связаны с российским Агентством интернет-исследований, которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. К настоящему времени соцсеть заблокировала более 3,8 тыс. аккаунтов.
В свою очередь сенатор от Демократической партии Марк Уорнер отметил, что Facebook и Twitter удалось добиться прогресса в том, что касается противостояния попыткам вмешательства в демократические процессы посредством платформы соцсетей.
Между тем, изначально ожидалось, что в слушаниях примет участие представитель Google, однако компания отказалась отправить своего топ-менеджера на них.
Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр, комментируя отсутствие представителя Google, заявил, что компания, по всей видимости, не осознает существующую проблему, "если не хочет работать вместе с правительством, чтобы найти решение".
В среду в комитете по разведке Сената США проходят слушания, в которых принимают участие топ-менеджеры Facebook и Twitter. Помимо этого, Дж.Дорси, как ожидается, выступит позднее в среду в комитете Сената США по энергетике и торговле в ходе слушаний о прозрачности в Интернет-пространстве.
Ранее глава и создатель Facebook Марк Цукерберг в своей статье, опубликованной в газете "Вашингтон пост", заявил, что соцсеть и другие компании должны приложить усилия для борьбы с противниками извне, которые пытаются оказать негативное влияние на демократию в США. Он отметил, что компания проделала успешную работу в борьбе с "фейковыми" аккаунтами перед выборами в ряде европейских стран.
При этом, он подчеркнул, что для этого в Facebook стали использовать новую программу, которая позволила быстро разоблачить подобные аккаунты.
В настоящий момент в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.
Президент Алиев прибыл с визитом в Хорватию
Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»