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Дальнее зарубежье 05.09.2018 20:09

Число жертв двойного теракта в Кабуле достигло 14 человек, ранено 25 человек

Жертвами двойного теракта в Кабуле, по данным министерства общественного здравоохранения Афганистана, стали 14 человек, 25 человек получили ранения, сообщили местные СМИ.

Теракты произошли в среду в 6-ом районе на западе Кабула.

По информации очевидцев, вблизи спортивного клуба "Майванд" подорвался террорист-смертник, позднее был взорван заминированный автомобиль.

В результате второго взрыва легкие ранения получили корреспондент телеканала 1TV и начальник 6-го полицейского участка, сообщают местные СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что жертвами теракта в здании спортивного клуба стали не менее четырех человек, еще 18 получили ранения.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ


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В Кабуле совершена серия терактов, есть жертвы и пострадавшие

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]