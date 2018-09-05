Число жертв двойного теракта в Кабуле достигло 14 человек, ранено 25 человек

Жертвами двойного теракта в Кабуле, по данным министерства общественного здравоохранения Афганистана, стали 14 человек, 25 человек получили ранения, сообщили местные СМИ.
Теракты произошли в среду в 6-ом районе на западе Кабула.
По информации очевидцев, вблизи спортивного клуба "Майванд" подорвался террорист-смертник, позднее был взорван заминированный автомобиль.
В результате второго взрыва легкие ранения получили корреспондент телеканала 1TV и начальник 6-го полицейского участка, сообщают местные СМИ.
Ранее СМИ сообщали, что жертвами теракта в здании спортивного клуба стали не менее четырех человек, еще 18 получили ранения.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.
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