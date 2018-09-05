Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грецию 6-7 сентября, сообщила в среду пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
"Он встретится с премьер-министром Алексисом Ципрасом 6 сентября", - говорится в коммюнике.
Визит в Грецию состоится сразу после посещения Й.Столтенбергом Македонии 5-6 сентября.
Афины и Скопье, положив конец долгому спору, подписали в июне соглашение о новом официальном названии Македонии, что открывает этой стране путь в НАТО.
Президент Алиев прибыл с визитом в Хорватию
Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»