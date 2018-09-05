Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Грецию 6-7 сентября, сообщила в среду пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Он встретится с премьер-министром Алексисом Ципрасом 6 сентября", - говорится в коммюнике.

Визит в Грецию состоится сразу после посещения Й.Столтенбергом Македонии 5-6 сентября.

Афины и Скопье, положив конец долгому спору, подписали в июне соглашение о новом официальном названии Македонии, что открывает этой стране путь в НАТО.