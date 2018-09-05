Президент Алиев прибыл с визитом в Хорватию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с официальным визитом в Хорватию.

«В аэропорту «Франьо Туджман» президента Азербайджана встречали руководитель администрации Президента Хорватии Анамария Киринич и другие официальные лица», - сообщает сайт главы государства.

А.Азизов