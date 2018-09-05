Глава МИД Ирана обвинил США в желании злоупотребить председательством в СБ ООН

США намерены злоупотреблять своим положением в Совбезе ООН, обвиняя Иран в проблемах на Ближнем Востоке, заявил в среду глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Есть только одна резолюция СБ ООН по Ирану. Дональд Трамп нарушает ее и склоняет других к тому же. Теперь он планирует злоупотреблять председательством в СБ ООН, чтобы перевести тему заседания (...) по обвинениям в адрес Ирана за ужасы, которые США и зависящие от них страны начали на Ближнем Востоке", - написал Дж.Зариф в Twitter.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством президента США Дональда Трампа, посвященное иранскому вопросу.
В сентябре к США перешло председательство в Совбезе ООН.
8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.
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