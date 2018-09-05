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Дальнее зарубежье 05.09.2018 23:02

Парагвай объявил о переносе посольства в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив

Власти Парагвая в среду объявили, что они намерены вернуть посольство страны в Израиле обратно из Иерусалима в Тель-Авив, сообщает агентство ЭФЭ.

"Правительство республики Парагвай считает уместным восстановить местоположение своего посольства в государстве Израиль там, где оно находилось перед сообщением, датированным 9 мая 2018 года, (когда Парагвай подтвердил намерение перенести посольство - ИФ)", - говорится в сообщении министра иностранных дел Парагвая Луиса Альберто Кастильони.

Причиной переноса посольства глава МИД назвал желание способствовать миру на Ближнем Востоке, сообщают израильские СМИ.

"Парагвай хочет сделать вклад в интенсификацию региональных дипломатических усилий по достижению обширного, честного и продолжительного мира на Ближнем Востоке", - сказал Л.А.Кастильони.

В ответ на действия Парагвая МИД Израиля заявил, что он закрывает посольство страны в Парагвае, сообщает газета "Таймс оф Исраэл". В заявлении МИД Израиля говорится, что решение Парагвая о возврате посольства на прежнее место "омрачит двусторонние отношения".

Решение о переносе посольства принималось предыдущим президентом Парагвая Орасио Картесом. О.Картес присутствовал на открытии посольства в Иерусалиме в мае.

Парагвай стал третьей страной после США и Гватемалы, перенесшей свое посольство в Иерусалим.

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Тэги: ПАРАГВАЙ, ИЕРУСАЛИМ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]