Парагвай объявил о переносе посольства в Израиле из Иерусалима обратно в Тель-Авив

Власти Парагвая в среду объявили, что они намерены вернуть посольство страны в Израиле обратно из Иерусалима в Тель-Авив, сообщает агентство ЭФЭ.

"Правительство республики Парагвай считает уместным восстановить местоположение своего посольства в государстве Израиль там, где оно находилось перед сообщением, датированным 9 мая 2018 года, (когда Парагвай подтвердил намерение перенести посольство - ИФ)", - говорится в сообщении министра иностранных дел Парагвая Луиса Альберто Кастильони.

Причиной переноса посольства глава МИД назвал желание способствовать миру на Ближнем Востоке, сообщают израильские СМИ.

"Парагвай хочет сделать вклад в интенсификацию региональных дипломатических усилий по достижению обширного, честного и продолжительного мира на Ближнем Востоке", - сказал Л.А.Кастильони.

В ответ на действия Парагвая МИД Израиля заявил, что он закрывает посольство страны в Парагвае, сообщает газета "Таймс оф Исраэл". В заявлении МИД Израиля говорится, что решение Парагвая о возврате посольства на прежнее место "омрачит двусторонние отношения".

Решение о переносе посольства принималось предыдущим президентом Парагвая Орасио Картесом. О.Картес присутствовал на открытии посольства в Иерусалиме в мае.

Парагвай стал третьей страной после США и Гватемалы, перенесшей свое посольство в Иерусалим.