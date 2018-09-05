Трамп обсудил по телефону с Мэй вопросы национальной безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп накануне обсудил по телефону с премьер-министром Британии Терезой Мэй ряд вопросов национальной безопасности, говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду.

"Президент Трамп обсудил вчера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ряд вопросов национальной безопасности", - отмечается в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Они оба с нетерпением ждут встречи на полях Генассамблеи ООН позднее в этом месяце", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Т.Мэй накануне вечером обсудила с президентом США Д.Трампом последние данные расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.