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Дальнее зарубежье 05.09.2018 23:23

Трамп обсудил по телефону с Мэй вопросы национальной безопасности - Белый дом

Президент США Дональд Трамп накануне обсудил по телефону с премьер-министром Британии Терезой Мэй ряд вопросов национальной безопасности, говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду.

"Президент Трамп обсудил вчера с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ряд вопросов национальной безопасности", - отмечается в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

"Они оба с нетерпением ждут встречи на полях Генассамблеи ООН позднее в этом месяце", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Т.Мэй накануне вечером обсудила с президентом США Д.Трампом последние данные расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]