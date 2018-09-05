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Дальнее зарубежье 05.09.2018 22:44

Россия не имеет отношения к инцидентам в Эймсбери и Солсбери - МИД РФ

Россия настаивает на предоставлении Лондоном полной информации по "делу Скрипалей" и выражает готовность к сотрудничеству, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия настаивает, чтобы были предоставлены вся информация и все данные по этим делам", - сказала М.Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"И Россия до сих пор, несмотря на тотальное хамство с британской стороны, нежелание взаимодействовать и бесконечные голословные обвинения, открыта к взаимодействию", - отметила она.

М.Захарова заявила, что Москва настаивает на том, чтобы Лондон предоставил отпечатки пальцев обвиняемых по "делу Скрипалей".

"Если эти люди, по утверждению британской стороны, заехали с территории России, они должны были получить британские визы. Соответственно, будьте добры, пальчики на стол", - сказала она.

М.Захарова при этом подчеркнула, что Россия не имеет отношения к инцидентам в Эймсбери и Солсбери.

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Тэги: РОССИЯ, СОЛСБЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]