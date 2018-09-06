Землетрясение магнитудой 6,7 произошло возле Японии

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано рано утром в четверг в Тихом океане возле японского о. Хоккайдо, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в четверг в 05:07 по сахалинскому времени (в среду 22:07 ). Эпицентр находился в координатах - 42,6 северной широты, 141,9 восточной долготы, недалеко от японского о. Хоккайдо на глубине 29 км. По инструментальным данным, сейсмическое событие могли ощутить жители островов Шикотан и Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области - ИФ) силой до трех баллов", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась.