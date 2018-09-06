Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 21° 31° 8 Сен 21° 29° 9 Сен 19° 27°

Дальнее зарубежье 06.09.2018 09:02

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло возле Японии

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано рано утром в четверг в Тихом океане возле японского о. Хоккайдо, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в четверг в 05:07 по сахалинскому времени (в среду 22:07 ). Эпицентр находился в координатах - 42,6 северной широты, 141,9 восточной долготы, недалеко от японского о. Хоккайдо на глубине 29 км. По инструментальным данным, сейсмическое событие могли ощутить жители островов Шикотан и Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области - ИФ) силой до трех баллов", - рассказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Кадыров требует строгого наказания тех, кто причастен к признанию сахалинским судом экстремистскими материалами цитат из Корана Суда с моряками с затонувшего траулера во вторник придут в сахалинский порт Корсаков Просивший еду на автотрассе медведь застрелен на Сахалине Пожарные эвакуировали 50 человек из горящего жилого дома в Южно-Сахалинске Гражданина Азербайджана подозревают в перевозке на Сахалин крупной партии сырья для наркотиков Ученые изучают волны-убийцы, которые представляют серьезную угрозу судоходству

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]