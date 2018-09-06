Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Сирии

Совет Безопасности ООН соберется в четверг на заседание для обсуждения сирийского кризиса в преддверии проведения переговоров спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с представителями России, Турции и Ирана, а также с "малой группой" по Сирии.

Основной темой встречи, как ожидается, станет опасность применения химоружия.

"На заседании будет обсуждаться химическое оружие, включая нашу обеспокоенность опасностью применения химоружия режимом Асада против собственного народа", - заявила ранее на этой неделе постпред США при ООН Никки Хейли.

В Белом доме во вторник предупредили, что тщательно следят за развитием ситуации в Сирии, и отметили, что США и союзники готовы "быстро ответить" в случае применения Дамаском химоружия.

С. де Мистура ранее призвал мировое сообщество проявить единство в осуждении применения химоружия.

"Нам нужно, чтобы страны были едины в одном - в борьбе против терроризма, защите мирного населения, а также признания неприемлемым применения химического оружия", - отметил С.де Мистура. Однако он указывал на то, что возможность производить химическое оружие имеет как правительство Сирии, так и террористы.

На следующей неделе, 10-11 сентября у спецпосланника ООН запланированы переговоры с представителями Турции, России и Ирана. Затем в Женеве состоится его встреча с так называемой "малой группой" по Сирии (Египет, Франция, ФРГ, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания, США).

Кроме того, еще два заседания по проблемам Сирии запланированы на 7 и 20 сентября. Ожидается, что в пятницу члены СБ ООН обсудят ситуацию в Идлибе. По словам генсека ООН Антониу Гуттериша, в случае начала полномасштабной военной операции в этой провинции, может произойти "гуманитарная катастрофа".

"В пятницу, 7 сентября, США станут председателем заседания Совета Безопасности ООН по ухудшающейся в гуманитарной сфере и сфере безопасности ситуации в Идлибе, Сирии", - сообщили в среду в американском постпредстве.

В заявлении американского постпредства, распространенном в среду, США также призвали Сирию и ее союзников отказаться от военной операции в Идлибе.

"Режим и поддерживающие его стороны должны остановить военную кампанию во всех ее проявлениях, чтобы дать шанс политическому процессу, возглавляемому ООН", - говорится в заявлении, распространенном американским постпредством.

"Поскольку жизни миллионов мирных жителей находятся под угрозой, наступательная операция в Идлибе приведет к безрассудному обострению ситуации", - отмечается в нем.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция, Россия и Иран.

Турция проводит в Идлибе военную операцию против курдов из Партии демократического союза, которую в Анкаре считают террористической организацией. Сирийские войска активно борются с боевиками в Идлибе.

Кроме того, в среду Великобритания запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения новых данных по инциденту в Солсбери, которые будут представлены членам Совбеза.

Британия ожидает, что встреча пройдет в четверг, 6 сентября утром. По данным телеканала "Скай ньюс", заседание СБ ООН должно состояться в четверг в 16.30 по лондонскому времени (в 19.30 ).

Накануне британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.