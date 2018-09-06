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Дальнее зарубежье 06.09.2018 09:54

США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана

Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на спортивный центр в Кабуле, который унес жизни многих людей, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Афганистане.

"Мы поддерживаем народ и правительство Афганистана в их борьбе с терроризмом, и мы твердо заявляем о своей приверженности к сотрудничеству с нашими афганскими партнерами в деле мира", - отмечается в документе.

В результате двух взрывов, прогремевших на западе Кабула в среду, погибли более 20 человек, в том числе два журналиста, более 70 человек получили ранения, среди которых пять представителей СМИ.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства".

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ТЕРАКТ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]