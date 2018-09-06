США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана

Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на спортивный центр в Кабуле, который унес жизни многих людей, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Афганистане.
"Мы поддерживаем народ и правительство Афганистана в их борьбе с терроризмом, и мы твердо заявляем о своей приверженности к сотрудничеству с нашими афганскими партнерами в деле мира", - отмечается в документе.
В результате двух взрывов, прогремевших на западе Кабула в среду, погибли более 20 человек, в том числе два журналиста, более 70 человек получили ранения, среди которых пять представителей СМИ.
Ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев прибыл с визитом в Хорватию
Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана
Азербайджан лидирует в списке импортеров зерна из Ставрополья и КЧР
Манат укрепился к рублю, подешевел к евро, стабилен к доллару
Вашингтон и Дели обсуждают возможность полного прекращении индийского импорта нефти из Ирана - источник в госдепе
Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»