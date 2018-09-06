США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана

Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на спортивный центр в Кабуле, который унес жизни многих людей, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте посольства США в Афганистане.

"Мы поддерживаем народ и правительство Афганистана в их борьбе с терроризмом, и мы твердо заявляем о своей приверженности к сотрудничеству с нашими афганскими партнерами в деле мира", - отмечается в документе.

В результате двух взрывов, прогремевших на западе Кабула в среду, погибли более 20 человек, в том числе два журналиста, более 70 человек получили ранения, среди которых пять представителей СМИ.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства".