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ТЭК 06.09.2018 09:55

Вашингтон и Дели обсуждают возможность полного прекращении индийского импорта нефти из Ирана - источник в госдепе

Детальные переговоры о полном прекращении Индией импорта иранской нефти проходят между американскими и индийскими представителями, сообщил журналистам в Дели высокопоставленный представитель госдепартамента США на условиях анонимности.

"Между США и Индией проходят очень детальные консультации по техническим проблемам, касающимся обнуления (индийского импорта иранской нефти - ИФ), и эти консультации будут продолжены", - сказал дипломат журналистам.

Он отметил: "Мы просим всех наших партнеров, а не только Индию, сократить до нуля импорт нефти из Ирана, и я уверен, что это станет частью наших переговоров с Индией".

В настоящее время в Дели находятся госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Джим Мэттис для первого двухстороннего стратегического диалога с индийскими коллегами в формате "2+2".

США после выхода из соглашения по иранскому атому возобновляют санкции против Тегерана, которые существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. В ноябре Вашингтон намерен ввести санкции против всех, в том числе, иностранных, компаний, которые продолжат нефтяной бизнес с Ираном.

Как сообщалось, Индия в августе уже снизила импорт иранской нефти на 36% относительно предыдущего месяца - до 488 тыс. баррелей в сутки.

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Тэги: США, ИНДИЯ, ИРАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]