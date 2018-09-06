Вашингтон и Дели обсуждают возможность полного прекращении индийского импорта нефти из Ирана - источник в госдепе

Детальные переговоры о полном прекращении Индией импорта иранской нефти проходят между американскими и индийскими представителями, сообщил журналистам в Дели высокопоставленный представитель госдепартамента США на условиях анонимности.
"Между США и Индией проходят очень детальные консультации по техническим проблемам, касающимся обнуления (индийского импорта иранской нефти - ИФ), и эти консультации будут продолжены", - сказал дипломат журналистам.
Он отметил: "Мы просим всех наших партнеров, а не только Индию, сократить до нуля импорт нефти из Ирана, и я уверен, что это станет частью наших переговоров с Индией".
В настоящее время в Дели находятся госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Джим Мэттис для первого двухстороннего стратегического диалога с индийскими коллегами в формате "2+2".
США после выхода из соглашения по иранскому атому возобновляют санкции против Тегерана, которые существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. В ноябре Вашингтон намерен ввести санкции против всех, в том числе, иностранных, компаний, которые продолжат нефтяной бизнес с Ираном.
Как сообщалось, Индия в августе уже снизила импорт иранской нефти на 36% относительно предыдущего месяца - до 488 тыс. баррелей в сутки.
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