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Дальнее зарубежье 06.09.2018 09:46

В результате землетрясения на японском Хоккайдо погибли два человека

Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Он проинформировал, что из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов.

В продолжающейся спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов.

Е.Суга сообщил, что губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила ранее запланированный визит в Россию в связи с необходимостью устранения последствий землетрясения.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ не меняет планов относительно поездки 10 сентября во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил генсек кабинета.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг по местному времени.

Как сообщалось, 11 человек погибли в Японии на этой неделе в результате самого мощного за последние 25 лет тайфуна "Джеби", более 600 получили ранения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]