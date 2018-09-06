В результате землетрясения на японском Хоккайдо погибли два человека

Два человека погибли, 125 пострадали, еще 39 числятся пропавшими без вести в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо, сообщил журналистам на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Он проинформировал, что из-за стихийного бедствия была прекращена работа четырех электростанций, без электричества остались около 3 тыс. домов.
В продолжающейся спасательной операции принимают участие около 20 тыс. человек из числа сотрудников сил самообороны страны, полиции и пожарной охраны, задействованы около 50 вертолетов.
Е.Суга сообщил, что губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси отменила ранее запланированный визит в Россию в связи с необходимостью устранения последствий землетрясения.
В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ не меняет планов относительно поездки 10 сентября во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подтвердил генсек кабинета.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг по местному времени.
Как сообщалось, 11 человек погибли в Японии на этой неделе в результате самого мощного за последние 25 лет тайфуна "Джеби", более 600 получили ранения.
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