ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Ответственность теракт, произошедший в среду на западе Кабула, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" , сообщили в четверг утром афганские СМИ.
В среду вечером в спортивном клубе, расположенном в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи на западе Кабула, прогремел первый взрыв. Во время соревнований в зал проник террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство.
Позже вблизи спортивного клуба в толпе полицейских и журналистов был взорван заминированный автомобиль.
Жертвами двух взрывов стали более 20 человек, в том числе корреспондент телеканала Tolo News Самим Фарамарз и оператор этого телеканала Рамез Ахмади, более 70 человек получили ранения.
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