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Дальнее зарубежье 06.09.2018 09:17

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Ответственность теракт, произошедший в среду на западе Кабула, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" , сообщили в четверг утром афганские СМИ.

В среду вечером в спортивном клубе, расположенном в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи на западе Кабула, прогремел первый взрыв. Во время соревнований в зал проник террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство.

Позже вблизи спортивного клуба в толпе полицейских и журналистов был взорван заминированный автомобиль.

Жертвами двух взрывов стали более 20 человек, в том числе корреспондент телеканала Tolo News Самим Фарамарз и оператор этого телеканала Рамез Ахмади, более 70 человек получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ИГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]