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Макроэкономика 06.09.2018 10:04

Манат укрепился к рублю, подешевел к евро, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 сентября ЦБА установил на уровне 1,9778 манат/1EUR (5 сентября - 1,9712 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 сентября установил 0,0249 манат/1RUB (5 сентября - 0,025 манат/1RUB).

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]