Манат укрепился к рублю, подешевел к евро, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 сентября ЦБА установил на уровне 1,9778 манат/1EUR (5 сентября - 1,9712 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 сентября установил 0,0249 манат/1RUB (5 сентября - 0,025 манат/1RUB).
А.Азизов
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