Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду приветствовал информацию о наличии у Британии доказательств для предъявления обвинений двум якобы российским гражданам по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Великобритании о наличии достаточного количества доказательств для предъявления обвинений двум российским гражданам за атаку в Солсбери", - написал он в Twitter.

Й.Столтенберг в очередной раз заявил о солидарности альянса с Британией.

На сайте Североатлантического альянса сообщается, что в среду, 5 сентября, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл "проинформировал генсека НАТО и Североатлантический совет о действиях, предпринятых Соединенным Королевством в ответ на атаку в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества".

По заявлению М.Седвилла, "есть достаточные доказательства того, что обвинения должны быть предъявлены двум российским гражданам за покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

"Совет выразил солидарность с Великобританией", - сказано в публикации.

В ней напоминается, что на июльском саммите организации в Брюсселе лидеры стран-союзниц осудили "нападение в Солсбери".

"Они также подчеркнули, что любое использование химического оружия неприемлемо, и НАТО требует, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия не имеет отношения к инцидентам в Эймсбери и Солсбери.

Британская полиция в среду назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.