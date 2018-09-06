Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 29° Завтра 21° 31° 8 Сен 21° 29° 9 Сен 19° 27°

Дальнее зарубежье 06.09.2018 10:10

Столтенберг приветствует заявление Лондона о предъявлении обвинений по "делу Скрипалей"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду приветствовал информацию о наличии у Британии доказательств для предъявления обвинений двум якобы российским гражданам по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Великобритании о наличии достаточного количества доказательств для предъявления обвинений двум российским гражданам за атаку в Солсбери", - написал он в Twitter.

Й.Столтенберг в очередной раз заявил о солидарности альянса с Британией.

На сайте Североатлантического альянса сообщается, что в среду, 5 сентября, советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл "проинформировал генсека НАТО и Североатлантический совет о действиях, предпринятых Соединенным Королевством в ответ на атаку в Солсбери с использованием нервнопаралитического вещества".

По заявлению М.Седвилла, "есть достаточные доказательства того, что обвинения должны быть предъявлены двум российским гражданам за покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии".

"Совет выразил солидарность с Великобританией", - сказано в публикации.

В ней напоминается, что на июльском саммите организации в Брюсселе лидеры стран-союзниц осудили "нападение в Солсбери".

"Они также подчеркнули, что любое использование химического оружия неприемлемо, и НАТО требует, чтобы все виновные были привлечены к ответственности", - сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия не имеет отношения к инцидентам в Эймсбери и Солсбери.

Британская полиция в среду назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что расследование отравления Скрипалей указало на то, что люди, на которых лежит ответственность за преступление, являются "сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ".

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕНСЕК, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Борис Джонсон пообещал обсудить на встрече глав МИД НАТО "пагубные действия" России Генсек НАТО осудил теракт в Манчестере Могерини не склонна преувеличивать последствия выхода Великобритании из ЕС в том, что касается вопросов обороны Великобритания поддерживает курс Грузии на вступление в НАТО - Хаммонд Расмуссен заявил, что уважает решение шотландцев не выходить из состава Великобритании Британия в будущем году примет саммит НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]