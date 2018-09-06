Азербайджан лидирует в списке импортеров зерна из Ставрополья и КЧР

Азербайджан в июле-августе 2018 году импортировал из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики 37,15 тыс. тонн зерна.

"По данным Территориального управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, с начала сельхозгода по состоянию на 28 августа зерно и продукты его переработки были отправлены в 18 стран. Лидером по закупкам зерна из Ставропольского края и КЧР за указанный период стал Азербайджан. Страной-импортером вывезено 37,15 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из них 34,82 тыс. тонн - пшеница, 1,70 тыс. тонн - горох, 1,43 тыс. тонн - кукуруза, остальные 0,04 тыс. тонн приходятся на хлопья овсяные и муку пшеничную", - отмечают российские СМИ.

Всего с начала сельхозгода (с 1 июля по 28 августа 2018 года) из указанного региона было экспортировано 73,15 тыс. тонн зерна.

А.Азизов