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АПК 06.09.2018 10:11

Азербайджан лидирует в списке импортеров зерна из Ставрополья и КЧР

Азербайджан в июле-августе 2018 году импортировал из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики 37,15 тыс. тонн зерна.

"По данным Территориального управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, с начала сельхозгода по состоянию на 28 августа зерно и продукты его переработки были отправлены в 18 стран. Лидером по закупкам зерна из Ставропольского края и КЧР за указанный период стал Азербайджан. Страной-импортером вывезено 37,15 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из них 34,82 тыс. тонн - пшеница, 1,70 тыс. тонн - горох, 1,43 тыс. тонн - кукуруза, остальные 0,04 тыс. тонн приходятся на хлопья овсяные и муку пшеничную", - отмечают российские СМИ.

Всего с начала сельхозгода (с 1 июля по 28 августа 2018 года) из указанного региона было экспортировано 73,15 тыс. тонн зерна.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]