Частный вертолет разбился в Киеве, пострадали два человека

На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолет, ранены двое пассажиров, сообщает отдел коммуникации полиции украинской столицы.
"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей" - говорится в сообщении на официальной странице полиции Киева в соцсети "Фейсбук" в четверг утром.
По предварительной информации, вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.
"В результате падения два человека получили телесные повреждения, их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется" - отметили в полиции Киева.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства
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