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СНГ 06.09.2018 10:18

Частный вертолет разбился в Киеве, пострадали два человека

На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолет, ранены двое пассажиров, сообщает отдел коммуникации полиции украинской столицы.

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 7:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей" - говорится в сообщении на официальной странице полиции Киева в соцсети "Фейсбук" в четверг утром.

По предварительной информации, вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

"В результате падения два человека получили телесные повреждения, их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется" - отметили в полиции Киева.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]