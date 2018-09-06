Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9778 RUR   0.0249 GBR   2.1953 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 21° 31° 8 Сен 21° 29° 9 Сен 19° 27°

Дальнее зарубежье 06.09.2018 12:35

Прокуратура Южной Кореи требует для экс-президента Ли Мён Бака 20 лет лишения свободы за коррупцию

Прокуратура Южной Кореи требует приговорить бывшего президента страны Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции, к 20 годам тюрьмы, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уа-Ти-Энй.

Помимо этого, сторона обвинения будет настаивать на том, чтобы наложить на Ли Мён Бака штраф в размере 15 млрд вон ($13,4 млн), а также конфисковать в пользу государственной казны сумму в размере 11 млрд вон ($10 млн).

По данным телеканала, требование прокуратуры направлено в Центральный окружной суд Сеула.

Ожидается, что суд вынесет решение по этому делу в октябре.

В общей сложности Ли Мён Баку предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием. Кроме того, по версии следствия, Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. Следователи полагают, что Ли Мён Бак использовал эту компанию, чтобы скрывать свои активы от надзорных органов.

Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРАТУРА, СРОК


Похожие новости


Экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявили обвинения в коррупции Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление полномочиями Прокуратура Сеула допросила экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака по делу о коррупции Прокуратура попросила 30 лет тюрьмы для экс-президента Южной Кореи Суд Южной Кореи приговорил подругу экс-президента страны Чхве Сун Силь к 20 годам тюрьмы Прокуратура требует приговорить к 25 годам тюрьмы подругу экс-президента Южной Кореи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]