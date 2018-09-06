Прокуратура Южной Кореи требует для экс-президента Ли Мён Бака 20 лет лишения свободы за коррупцию

Прокуратура Южной Кореи требует приговорить бывшего президента страны Ли Мён Бака, обвиняемого в коррупции, к 20 годам тюрьмы, сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уа-Ти-Энй.
Помимо этого, сторона обвинения будет настаивать на том, чтобы наложить на Ли Мён Бака штраф в размере 15 млрд вон ($13,4 млн), а также конфисковать в пользу государственной казны сумму в размере 11 млрд вон ($10 млн).
По данным телеканала, требование прокуратуры направлено в Центральный окружной суд Сеула.
Ожидается, что суд вынесет решение по этому делу в октябре.
В общей сложности Ли Мён Баку предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием. Кроме того, по версии следствия, Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. Следователи полагают, что Ли Мён Бак использовал эту компанию, чтобы скрывать свои активы от надзорных органов.
Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.
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