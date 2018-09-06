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Дальнее зарубежье 06.09.2018 13:03

Спецпредставитель президента Южной Кореи передаст Болтону сообщение от Ким Чен Ына

Спецпредставитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён намерен провести телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, чтобы проинформировать его о результатах поездки в КНДР, сообщает в среду южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ожидается, что в ходе разговора Чон Ый Ён передаст Дж.Болтону сообщение от северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает телеканал со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.

Ранее спецпредставитель южнокорейского президента сообщил, что у него есть сообщение для США, полученное от Ким Чен Ына.

Чон Ый Ён не стал озвучивать подробности своего разговора с северокорейским лидером, но отметил, что Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того Чон Ый Ён сообщил, что третья встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 18-20 сентября в Пхеньяне.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, РАЗГОВОР, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]