Спецпредставитель президента Южной Кореи передаст Болтону сообщение от Ким Чен Ына

Спецпредставитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён намерен провести телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, чтобы проинформировать его о результатах поездки в КНДР, сообщает в среду южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ожидается, что в ходе разговора Чон Ый Ён передаст Дж.Болтону сообщение от северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает телеканал со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.

Ранее спецпредставитель южнокорейского президента сообщил, что у него есть сообщение для США, полученное от Ким Чен Ына.

Чон Ый Ён не стал озвучивать подробности своего разговора с северокорейским лидером, но отметил, что Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того Чон Ый Ён сообщил, что третья встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 18-20 сентября в Пхеньяне.