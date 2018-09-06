Ле Пен против пенсионной реформы Макрона

Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен резко раскритиковала экономические меры президента Эмманюэля Макрона, в частности, пенсионную реформу.

"Эта реформа повлечет снижение пенсий для 19,4 млн работников частного сектора", - заявила она в интервью в четверг радиостанции Radio Classique.

"Они (власти - ИФ) атакуют покупательную способность в абсолютно небывалых условиях. И французы, которые только что получили свои налоговые извещения, полагаю, не станут мне возражать", - сказала французский оппозиционный политик.