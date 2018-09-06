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Дальнее зарубежье 06.09.2018 12:16

Ле Пен против пенсионной реформы Макрона

Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен резко раскритиковала экономические меры президента Эмманюэля Макрона, в частности, пенсионную реформу.

"Эта реформа повлечет снижение пенсий для 19,4 млн работников частного сектора", - заявила она в интервью в четверг радиостанции Radio Classique.

"Они (власти - ИФ) атакуют покупательную способность в абсолютно небывалых условиях. И французы, которые только что получили свои налоговые извещения, полагаю, не станут мне возражать", - сказала французский оппозиционный политик.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, РЕФОРМА, ПЕНСИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]