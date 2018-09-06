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Дальнее зарубежье 06.09.2018 13:12

ФБР расследует деятельность валютного подразделения American Express - WSJ

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку подразделения American Express, занимающегося международными переводами и обменом валют, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Это подразделение American Express работает главным образом с небольшими и средними предприятиями, его выручка составляет порядка 0,5% от совокупной выручки компании.

По словам источников, власти подозревают American Express в том, что представители компании поначалу обещали клиентам крайне выгодные обменные курсы и комиссионные за перевод средств, а затем расценки повышались без уведомления клиентов.

Также источники сообщили, что аналогичное расследование проводит Управление контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

Акции American Express дешевеют на 0,5% на предварительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 6,4%, до $92,14 млрд.

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Тэги: США, AMERICAN, EXPRESS, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]