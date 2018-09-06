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Финансы 06.09.2018 12:31

Азербайджан для финансирования своей доли в проекте ЮГК привлек более $10 млрд

ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) для финансирования своей доли в проекте создания ЮГК по состоянию на 31 июля 2018 года привлекла $10 млрд 174,5 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Как сообщалось, общий объем расходов, которые придутся на ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК по 2020 год включительно, оценивается в $11,5 млрд.

"По состоянию на 31 июля 2018 года "Canub Qaz Dehlizi" привлекло для финансирования своей доли в проекте «ЮГК» средств на общую сумму в $10 млрд 174,5 млн. Из них $2,5 млрд привлечено за счет выпуска облигаций ЗАО "Canub Qaz Dehlizi", приобретенных Госнефтефондом Азербайджана, $2,4 млрд – путем повышения уставного капитала CQD, еще $2 млрд - за счет эмиссий евробондов CQD в 2016-2017гг (по $1 млрд каждая – ИФ)", -отметили в компании.

По данным CQD, от международных финансовых институтов на финансирование доли Азербайджана в проекте привлечено кредитов на общую сумму $3 млрд 274,5 млн: $0,4 млрд - от Международного банка реконструкции и развития, $0,6 млрд – от Азиатского инфраструктурного инвестиционного банка, $0,5 млрд – от Европейского банка реконструкции и развития, $0,5 млрд – от Азиатского банка развития (АБР) напрямую и $524,5 млн – в виде синдицированного кредита под гарантии АБР.

Кроме того, еще $0,75 млрд привлечено под гарантии Гарантийного агентства по многосторонним инвестициям (MIGA), входящего в Группу Всемирного банка.

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения ЮКТМ газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд. Запуск проекта состоялся 29 мая 2018 года.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова

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Тэги: ЮГК, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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