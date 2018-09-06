Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел в Загребе встречу с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Президенты на встрече подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивается в информации.
Ф.Исазаде
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