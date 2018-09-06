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Внешняя политика 06.09.2018 12:42

Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел в Загребе встречу с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президенты на встрече подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]