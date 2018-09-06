Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел в Загребе встречу с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в формате тет-а-тет, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президенты на встрече подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде