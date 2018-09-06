Находящаяся в розыске племянница Саргсяна пришла к армянским следователям

Племянница бывшего президента Армении (2008-2018 гг) Сержа Саргсяна Ани, находящаяся в розыске, добровольно явилась в следственный орган.
Как сообщает Специальная следственная служба Армении, обвиняемая в "незаконном участии в предпринимательской деятельности" и "подлоге документов" А.Саргсян явилась в следственный орган 1 сентября.
Как сообщалось ранее, брат бывшего президента Армении Левон Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани были объявлены в межгосударственный розыск в странах СНГ по обвинению в незаконном обогащении, незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов.
По сведениям местных СМИ, они находятся в России.
Следствием установлено, что семья брата экс-президента Армении не задекларировали около $6,8 млн.
Брат бывшего президента решением суда арестован заочно. Решением суда, в отношении А.Саргсян и Н.Саргсяна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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