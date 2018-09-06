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Дальнее зарубежье 06.09.2018 13:34

Верховный суд Индии отменил уголовное преследование за гомосексуальные связи

Верховный суд Индии декриминализовал однополые связи, отменив уголовное преследование за такое деяние, сообщает в четверг индийская газета "Таймс оф Индиа".

По данным издания, петиция за отмену уголовного преследования была ранее направлена в суд пятью истцами.

Уголовный кодекс Индии был принят еще в 1860 году и с колониальных времен действует до сих пор. В соответствии со статьей 377, однополые сексуальные связи могут повлечь пожизненное тюремное заключение.

"Добровольное вступление лица в половой контакт с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей влечет пожизненное тюремное заключение", - говорится в статье 377 УК Индии.

При этом статья допускает уменьшение срока заключения до 10 лет при определенных обстоятельствах.

В 2009 году Высокий суд Дели отменил это положение, трактовавшее гомосексуальные связи как преступление против человеческого естества.

Суд мотивировал решение тем, что закон нарушает фундаментальные права индийцев.

Местное гей-сообщество приветствовало это решение суда, однако представители религиозных групп, особенно христианских и мусульманских, обратились в Верховный суд Индии с требованием пересмотреть это решение.

В итоге в 2013 году Верховный суд Индии восстановил запрет на гомосексуальные связи.

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Тэги: ИНДИЯ, ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ, СВЯЗИ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Судебные власти Индии восстановили запрет на гомосексуальные связи

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]