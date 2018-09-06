Верховный суд Индии отменил уголовное преследование за гомосексуальные связи

Верховный суд Индии декриминализовал однополые связи, отменив уголовное преследование за такое деяние, сообщает в четверг индийская газета "Таймс оф Индиа".
По данным издания, петиция за отмену уголовного преследования была ранее направлена в суд пятью истцами.
Уголовный кодекс Индии был принят еще в 1860 году и с колониальных времен действует до сих пор. В соответствии со статьей 377, однополые сексуальные связи могут повлечь пожизненное тюремное заключение.
"Добровольное вступление лица в половой контакт с мужчиной, женщиной или животным в нарушение естественного порядка вещей влечет пожизненное тюремное заключение", - говорится в статье 377 УК Индии.
При этом статья допускает уменьшение срока заключения до 10 лет при определенных обстоятельствах.
В 2009 году Высокий суд Дели отменил это положение, трактовавшее гомосексуальные связи как преступление против человеческого естества.
Суд мотивировал решение тем, что закон нарушает фундаментальные права индийцев.
Местное гей-сообщество приветствовало это решение суда, однако представители религиозных групп, особенно христианских и мусульманских, обратились в Верховный суд Индии с требованием пересмотреть это решение.
В итоге в 2013 году Верховный суд Индии восстановил запрет на гомосексуальные связи.
Юристы в Баку через ЕСПЧ хотят добиться от Армении компенсации за депортацию в конце 1980-х годов, ущерб от которой оценили в $2,5 млрд
Баку и Загреб подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии
Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
Форум по электронной торговле пройдет в Баку в конце сентября
Банки Уолл-стрит впервые за 11 месяцев не стали повышать нефтяной прогноз - опрос WSJ
РЖД и Минэкономики Азербайджана обсудили реализацию проекта Север-Юг
Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе
Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице
VTB Bank (Azerbaijan) и MIDA подписали договор о сотрудничестве
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»