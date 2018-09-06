Starbucks открывает первое заведение в Италии

Американская сеть кофеен Starbucks Corp. открывает свое первое заведение в Италии, пишет The Wall Street Journal.
В настоящее время в мире существует свыше 25 тыс. кафе Starbucks в 78 странах мира, однако приход сети в Италию, родину эспрессо, является знаковым событием для компании. Это будет не обычное кафе, а обжарочный цех - третий в мире для Starbucks после самого первого цеха в штаб-квартире компании в Сиэтле и цеха в Шанхае. Заведение находится в центре Милана, в двух шагах от Миланского собора, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.
По словам CEO Starbucks Кевина Джонсона, обычные кофейни компании в Милане появятся ближе к концу года.
Отмечается, что глобальный кофейный гигант может столкнуться с определенными сложностями в плане привлечения посетителей в Италии из-за высокой конкуренции со стороны местных баров, предлагающих кофе высокого качества за значительно меньшие деньги.
Так, в новом Starbucks чашка эспрессо стоит 1,8 евро, тогда как в среднем по Милану цены не превышают 1 евро. Капучино обойдется в 5 евро, что примерно в три раза дороже обычной стоимости этого напитка, если брать его у прилавка - за то, чтобы посидеть с кофе за столиком, в Италии берут дополнительную плату.
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