Простых решений в выборе посла Белоруссии в РФ быть не может - МИД республики

Минск продолжает подбор кандидатур на пост посла Белоруссии в России, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

"Процесс идет (подбора кандидатур на пост посла в РФ - ИФ). Несколько кандидатур было внесено (на рассмотрение президенту Белоруссии - ИФ)", - сказал А.Глаз журналистам в четверг в Минске.

Россия, отметил он, является важнейшим стратегическим партнером Белоруссии, и, поэтому, очевидно, что все тщательно взвешивается и учитывается.

"Простых решений здесь быть не может", - подчеркнул А.Глаз.

"В дипломатической практике не принято предавать публичности процесс кадровой работы до принятия окончательных решений", - добавил пресс-секретарь.