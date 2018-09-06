Простых решений в выборе посла Белоруссии в РФ быть не может - МИД республики

Минск продолжает подбор кандидатур на пост посла Белоруссии в России, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
"Процесс идет (подбора кандидатур на пост посла в РФ - ИФ). Несколько кандидатур было внесено (на рассмотрение президенту Белоруссии - ИФ)", - сказал А.Глаз журналистам в четверг в Минске.
Россия, отметил он, является важнейшим стратегическим партнером Белоруссии, и, поэтому, очевидно, что все тщательно взвешивается и учитывается.
"Простых решений здесь быть не может", - подчеркнул А.Глаз.
"В дипломатической практике не принято предавать публичности процесс кадровой работы до принятия окончательных решений", - добавил пресс-секретарь.
Юристы в Баку через ЕСПЧ хотят добиться от Армении компенсации за депортацию в конце 1980-х годов, ущерб от которой оценили в $2,5 млрд
Баку и Загреб подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии
Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
Форум по электронной торговле пройдет в Баку в конце сентября
Банки Уолл-стрит впервые за 11 месяцев не стали повышать нефтяной прогноз - опрос WSJ
РЖД и Минэкономики Азербайджана обсудили реализацию проекта Север-Юг
Группа по защите женщин от непристойного поведения мужчин создана при ГУВД Душанбе
Туристам во Флоренции теперь грозит штраф до 500 евро за еду на улице
VTB Bank (Azerbaijan) и MIDA подписали договор о сотрудничестве
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»