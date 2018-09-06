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СНГ 06.09.2018 14:00

Простых решений в выборе посла Белоруссии в РФ быть не может - МИД республики

Минск продолжает подбор кандидатур на пост посла Белоруссии в России, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

"Процесс идет (подбора кандидатур на пост посла в РФ - ИФ). Несколько кандидатур было внесено (на рассмотрение президенту Белоруссии - ИФ)", - сказал А.Глаз журналистам в четверг в Минске.

Россия, отметил он, является важнейшим стратегическим партнером Белоруссии, и, поэтому, очевидно, что все тщательно взвешивается и учитывается.

"Простых решений здесь быть не может", - подчеркнул А.Глаз.

"В дипломатической практике не принято предавать публичности процесс кадровой работы до принятия окончательных решений", - добавил пресс-секретарь.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛ, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]