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Социум 06.09.2018 13:07

VTB Bank (Azerbaijan) и MIDA подписали договор о сотрудничестве

ОАО VTB Bank (Azerbaijan) и ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства подписали договор о сотрудничестве, отмечается в сообщении банка.

"VTB Bank (Azerbaijan) подписал соглашение о сотрудничестве с ООО MIDA, в рамках которого граждане страны посредством банка смогут получить льготные ипотечные кредиты на покупку квартир (в домах, строящихся агентством – ИФ)", - отмечается в сообщении M.

VTB Bank (Azerbaijan) стал пятым банком, с которым MIDA заключило такой договор.

Ипотечная ставка на приобретение недвижимости агентства составляет от 4% годовых, срок кредитования - до 30 лет.

MIDA в настоящее время занимается реализацией двух проектов по строительству социального жилья в Баку.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, БАНК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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