VTB Bank (Azerbaijan) и MIDA подписали договор о сотрудничестве

ОАО VTB Bank (Azerbaijan) и ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства подписали договор о сотрудничестве, отмечается в сообщении банка.
"VTB Bank (Azerbaijan) подписал соглашение о сотрудничестве с ООО MIDA, в рамках которого граждане страны посредством банка смогут получить льготные ипотечные кредиты на покупку квартир (в домах, строящихся агентством – ИФ)", - отмечается в сообщении M.
VTB Bank (Azerbaijan) стал пятым банком, с которым MIDA заключило такой договор.
Ипотечная ставка на приобретение недвижимости агентства составляет от 4% годовых, срок кредитования - до 30 лет.
MIDA в настоящее время занимается реализацией двух проектов по строительству социального жилья в Баку.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
Н.Аббасова
Юристы в Баку через ЕСПЧ хотят добиться от Армении компенсации за депортацию в конце 1980-х годов, ущерб от которой оценили в $2,5 млрд
Баку и Загреб подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии
Президенты Азербайджана и Хорватии обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества
Форум по электронной торговле пройдет в Баку в конце сентября
Банки Уолл-стрит впервые за 11 месяцев не стали повышать нефтяной прогноз - опрос WSJ
РЖД и Минэкономики Азербайджана обсудили реализацию проекта Север-Юг
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
В ЕС соболезнуют в связи с терактом в Кабуле, унесшим жизни 26 человек
Глава МВД ФРГ назвал миграцию корнем всех проблем в Германии
20 школьников попали в больницу с признаками отравления в Татарстане
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»