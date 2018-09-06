VTB Bank (Azerbaijan) и MIDA подписали договор о сотрудничестве

ОАО VTB Bank (Azerbaijan) и ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства подписали договор о сотрудничестве, отмечается в сообщении банка.

"VTB Bank (Azerbaijan) подписал соглашение о сотрудничестве с ООО MIDA, в рамках которого граждане страны посредством банка смогут получить льготные ипотечные кредиты на покупку квартир (в домах, строящихся агентством – ИФ)", - отмечается в сообщении M.

VTB Bank (Azerbaijan) стал пятым банком, с которым MIDA заключило такой договор.

Ипотечная ставка на приобретение недвижимости агентства составляет от 4% годовых, срок кредитования - до 30 лет.

MIDA в настоящее время занимается реализацией двух проектов по строительству социального жилья в Баку.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Н.Аббасова