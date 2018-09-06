Саудовцы сбили ракету хуситов, 26 человек получили ранения от осколков

По меньшей мере 26 человек пострадали в Саудовской Аравии от обломков ракеты, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами и перехваченной системой ПРО, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, накануне йеменские повстанцы выпустили ракету по саудовской провинции Наджран, которая была перехвачена.

В свою очередь, хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что ракета была выпущена по саудовской военной базе, и снаряд "попал в цель".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.