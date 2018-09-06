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Дальнее зарубежье 06.09.2018 13:35

Саудовцы сбили ракету хуситов, 26 человек получили ранения от осколков

По меньшей мере 26 человек пострадали в Саудовской Аравии от обломков ракеты, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами и перехваченной системой ПРО, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, накануне йеменские повстанцы выпустили ракету по саудовской провинции Наджран, которая была перехвачена.

В свою очередь, хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что ракета была выпущена по саудовской военной базе, и снаряд "попал в цель".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЙЕМЕН, РАКЕТА, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]