Саудовцы сбили ракету хуситов, 26 человек получили ранения от осколков

По меньшей мере 26 человек пострадали в Саудовской Аравии от обломков ракеты, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами и перехваченной системой ПРО, передает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, накануне йеменские повстанцы выпустили ракету по саудовской провинции Наджран, которая была перехвачена.
В свою очередь, хуситы через телеканал "аль-Масира" сообщили, что ракета была выпущена по саудовской военной базе, и снаряд "попал в цель".
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.
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