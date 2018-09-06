Лидеры тихоокеанских государств призывают США вернуться в Парижское соглашение по климату

Лидеры государств Тихого океана на Форуме тихоокеанских островов признали климатические изменения серьезнейшей угрозой для региона и обратились к США с призывом вновь стать членом Парижского соглашения по климату, сообщают в четверг западные СМИ.
18 стран-участниц Форума приняли итоговую декларацию с такими положениями.
"Наше желание состоит в том, чтобы США вновь были в Парижском соглашении, потому что у нас не может быть всеобщего существенного сокращения выброса парниковых газов (в атмосферу - ИФ) без того , чтобы крупнейший источник выброса парниковых газов сам являлся участником этого процесса; мы не можем игнорировать США",- приводят западные СМИ слова премьер-министра Тувалу Энеле Сосене Сопоага.
Он подчеркнул, что в том случае, если не удастся ограничить рост мировых температур отметкой в 1,5 градуса по Цельсию, то острова, такие как Тувалу могут столкнуться с "серьезными проблемами", связанными с повышением уровня Мирового океана.
В 2017 году в администрации президента США Дональда Трампа объявили о решении выйти из Парижского соглашения по борьбе с климатическими изменениями.
Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Д.Трампа. По мнению президента, нынешняя редакция документа ограничивает промышленность Соединенных Штатов и невыгодна им.
Однако Д.Трамп позднее отметил, что Вашингтон может вновь стать членом соглашения.
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