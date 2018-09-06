Минск беспокоит отношение украинской стороны к белорусу, обвиняемому в шпионаже

Действия Украины в отношении гражданина Белоруссии Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже, вызывают обеспокоенность Минска, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Эта ситуации находится в фокусе нашего постоянного внимания и вызывает у нас все большую обеспокоенность", - сказал А Глаз журналистам в четверг в Минске.
Он сообщил, что на прошлой неделе в ходе судебных слушаний у задержанного гражданина Белоруссии были зафиксированы телесные повреждения, в том числе, тяжкие. "Несмотря на заявленное ходатайство адвокатов и наши просьбы, соответствующее медицинское обследование до сих пор не проведено", - сообщил пресс-секретарь.
По информации МИД Белоруссии, Ю.Политику планируется переправить в следственный изолятор Службы безопасности Украины в Киеве на следующей неделе. "Это вызывает все больше вопросов к действиям украинской стороны в отношении белорусского гражданина, появляются сомнения в ее способности обеспечить условия содержания Ю.Политики под стражей, которые бы исключили провокации и применение к нему противоправного воздействия", - заявил А.Глаз.
По словам пресс-секретаря, учитывая эти обстоятельства, на прошлой неделе Минск повторно направил просьбы в МИД Украины, и рассчитывает на ответ. На ближайшее время было также запрошено посещение Ю.Политики консульским сотрудником посольства Белоруссии в Киеве.
Ю.Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года. 28 августа 2018 года суд продлил срок содержания под стражей Ю.Политики до 3 октября, приняв решение о его переводе из Чернигова в СИЗО СБУ в Киеве.
Генпрокуратура Белоруссии неоднократно заявляла, что дело имеет политический подтекст. Со своей стороны, глава МИД Белоруссии Владимир Макей утверждал, что Ю.Политика "никакого отношения к спецслужбам не имеет, поэтому защита уверена, что рано или поздно это дело будет разрешено положительно".
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