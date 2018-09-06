Премьер Эстонии считает неправильными выделять национальность военных, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) призвал не делать различий по национальности, говоря о задержании двух русскоговорящих граждан Эстонии по подозрению в шпионаже в пользу России.

"Хочу подчеркнуть, что мы не должны в этой дискуссии переходить на национальную почву. Лояльность к Эстонскому государству нельзя измерять на основании национальности", - заявил глава правительства в четверг на пресс-конференции.

"У нас есть военнослужащие, полицейские, государственные служащие других национальностей, преданные Эстонскому государству. Многие из них отдали жизни за Эстонию. Все они наши люди", - сказал Ю.Ратас.

Его поддержал министр обороны Юри Луйк (Juri Luik). Он подчеркнул, что "за измену государству были осуждены не только русские по национальности, но и эстонец, люди других национальностей".

"Однако работа в Силах обороны базируется на доверии, мы доверяем своим военнослужащим, мы не делаем никаких различий на национальной почве, это непозволительно", - заявил Ю.Луйк.

В Эстонии в среду государственная прокуратура сообщила об аресте майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса (Deniss Metsavas) и его отца Петра Волина, подозреваемых в передаче секретных данных Главному разведывательном управлению Генштаба России.

Д.Метсавас и П.Волин - русские по национальности, получили гражданство в 1990-е годы. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе СССР.