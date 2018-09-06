Молдова выслала из страны 7 граждан Турции, связанных с проповедником Гюленом

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что семь граждан Турции, связанных с движением оппозиционного турецкого проповедника Фетуллаха Гюлена, в четверг были высланы из страны.

"Семеро иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламистской группой, объявлены нежелательными лицами и выдворены с территории Республики Молдова", - говорится в сообщении СИБ.

Согласно информации СИБ, "за этой группой иностранных граждан на протяжении определенного периода времени велось наблюдение". "После получения подтверждения существования риска для национальной безопасности было принято решение о немедленном выдворении этих лиц с территории Республики Молдова. Комплексную операцию по предотвращению угроз национальной безопасности в нескольких населенных пунктах страны проводил антитеррористический центр", - говорится в сообщении спецслужбы.

СИБ не раскрывает подробностей и не сообщает, о гражданах какой страны идет речь. В то же время в сообщении указывается, что "в ходе расследования этого дела Служба информации и безопасности сотрудничала со спецслужбами других государств".

Ранее стало известно, что в четверг утром были задержаны несколько руководителей и преподавателей сети турецких лицеев "Orizont". СИБ объяснила это "интересами национальной безопасности".

Шесть турецких лицеев были открыты в Молдавии более 10 лет назад в качестве составной части сети, созданной по всему миру турецким проповедником Фетуллахом Гюленом. После того, как сторонником Ф.Гюллена стали преследовать в Турции и по всему миру, сеть в Молдавии была преобразована в лицеи "Orizont". Несмотря на это, турецкие власти добивались экстрадиции граждан Турции из Молдавии. СМИ писали, что депортация граждан Турции по заказу Анкары является одним из условий ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила на это более 10 млн. долларов.