MIDA и МБА подписали договор о сотрудничестве

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства и Международный банк Азербайджана (МБА) подписали договор о сотрудничестве, отмечается в сообщении общества.

"MIDA расширяет сотрудничество с банками Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ). Очередной кредитной организацией, подписавшей с MIDA соглашение о сотрудничестве, стал МБА", - отмечается в сообщении.

По условиям договора, граждане смогут посредством банка из средств АИКГФ получить льготный кредит на покупку социального жилья, которое строится со стороны MIDA.

МБА стал шестым по счету банком, с которым MIDA заключило такой договор.

Ипотечная ставка на приобретение недвижимости агентства составляет от 4% годовых, срок кредитования - до 30 лет.

MIDA в настоящее время занимается реализацией двух проектов по строительству социального жилья в Баку.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Доля Минфина в капитале банка составляет 77,79%.

Н.Аббасова