Володин и Лариджани обсуждают в Волгограде парламентское измерение сотрудничества двух стран

Отношения между Россией и Ираном развиваются динамично, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на встрече с председателем Собрания Исламского Совета Ирана Али Лариджани в Волгограде.
"Отношения между нашими странами динамично развиваются. Во многом, это происходит благодаря динамике отношений между нашими президентами", - сказал В.Володин в четверг.
Он отметил, что "в рамках парламентского измерения важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить исполнение решений, принятых на высшем уровне, и конечно, обсуждать те вопросы, которые мы можем вместе решать, расширяя, в том числе, сотрудничество в рамках региональных компаний".
В.Володин напомнил, что кроме Москвы, делегация иранского Исламского Совета уже побывала в Санкт-Петербурге, в Сочи, теперь посещает Волгоград.
"Можно сказать, что вы сегодня познакомились с Россией, учитывая, что Волга - самая большая река нашей страны, а Волгоград - не только любимый город, но и город-герой, который овеян подвигом наших дедов, Великой Отечественной войны", - сказал председатель Госдумы.
Он также обратил внимание, что "впервые делегация такого уровня во главе с председателем Собрания Исламского Совета Ирана прибыла в Волгоград".
"Надеюсь, что это поможет нам не только познать региональную составляющую наших стран, но и плодотворно обсудить те вопросы, которые стоят в повестке дня", - добавил спикер Госдумы.
В.Володин и А.Лариджани также обсудили вопросы подготовки к третьему совещанию Евразии, которое пройдет в октябре этого года.
Ранее в пресс-службе Госдумы отметили, что заседание российско-иранской комиссии проходит в Волгограде в связи с имеющимся потенциалом сотрудничества обеих сторон в прикаспийском регионе.
Сегодня в Волгограде также пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Собранием Исламского Совета (Меджлисом).
Комиссия, решение о создании которой было принято в ходе официального визита делегации Государственной Думы во главе с В.Володиным в Иран (9 апреля 2018 года), призвана содействовать расширению и углублению двустороннего сотрудничества России и Ирана.
Регламент Комиссии предусматривает регулярные парламентские консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм, а также вопросы безопасности.
В состав комиссии от Государственной Думы вошли, в том числе, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, председатели ряда профильных комитетов - по международным делам Леонид Слуцкий, по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по энергетике Павел Завальный, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев , а также координатор депутатской группы по связям с парламентом Ирана Геннадий Скляр.
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