Баку и Загреб подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии

Азербайджан и Хорватия подписали пакет документов по расширению сотрудничества.

Документы подписаны в четверг в Загребе по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии Ильхама Алиева и Колинды Грабар-Китарович, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, министерства сельского хозяйства двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве.

Кроме этого, подписана "Программа культурного сотрудничества на 2018-2020гг".

А.Азизов