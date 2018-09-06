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Внешняя политика 06.09.2018 14:21

Баку и Загреб подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии

Азербайджан и Хорватия подписали пакет документов по расширению сотрудничества.

Документы подписаны в четверг в Загребе по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии Ильхама Алиева и Колинды Грабар-Китарович, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

В частности, министерства сельского хозяйства двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве.

Кроме этого, подписана "Программа культурного сотрудничества на 2018-2020гг".

А.Азизов

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]