Баку и Загреб подписали пакет документов по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии

Азербайджан и Хорватия подписали пакет документов по расширению сотрудничества.
Документы подписаны в четверг в Загребе по итогам переговоров президентов Азербайджана и Хорватии Ильхама Алиева и Колинды Грабар-Китарович, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
В частности, министерства сельского хозяйства двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве.
Кроме этого, подписана "Программа культурного сотрудничества на 2018-2020гг".
А.Азизов
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