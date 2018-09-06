В парламенте Армении рассчитывают, что встреча Пашиняна с Путиным поможет решить проблемные вопросы

Парламентарии Армении надеются, что предстоящий визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в РФ и дальнейшие действия армянского правительства будут способствовать улучшению отношений с Россией.
"Сохранение и углубление армяно-российских союзнических отношений имеет приоритетное значение. Действия властей в армяно-российских отношениях должны исходить из национально-государственных интересов Армении, а это означает продолжение внешней политики прежних властей", - сказал журналистам в четверг депутат парламента Армении, член возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном Республиканской партии Самвел Фарманян.
"Ранее мы выразили свою обеспокоенность в связи с реалиями в армяно-российских отношениях при премьерстве Никола Пашиняна. Надеемся, что со стороны наших властей предпринимаются или будут предприниматься действия, исходящие из долгосрочных государственных интересов Армении, а также будут приняты решения, исходящие из всестороннего изучения прошлого опыта", - отметил парламентарий.
На вопрос, удастся ли сгладить существующие острые углы на встрече президента России Владимира Путина и премьера Армении Н.Пашиняна 8 сентября в Москве, С.Фарманян ответил, что "не все зависит от встреч, а звучащие заявления должны подтверждаться конкретными действиями".
Со своей стороны руководитель парламентской фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян заявил, что в армяно-российских отношениях существуют определенные проблемы.
"Ожидаем, что на встрече премьера Армении и президента России Владимира Путина проблемы будут улажены, а армяно-российское стратегическое партнерство не будет нарушено. Армения должна уточнить, что проводит свою внешнюю политику, исходя из своих жизненно важных интересов. Кроме того, считаю, что встреча станет хорошим поводом, чтобы В.Путин и Н.Пашинян обсудили карабахское урегулирование", - сказал А.Рустамян.
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