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Финансы 06.09.2018 14:29

Счетные палаты Кыргызстана и Азербайджана налаживают сотрудничество

Счетные палаты Кыргызстана и Азербайджана подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.

"Документ подписан главами высших органов аудита двух стран - Улукбеком Мариповым и Вугаром Гюльмамедовым накануне, 5 сентября, в г. Москва", - сообщает пресс-служба Счетпалаты Кыргызстана.

В ходе встречи У.Марипов подчеркнул, что Счетная палата Кыргызстана уделяет особое внимание установлению и развитию двустороннего сотрудничества со Счетной палатой Азербайджана. "Сегодня мы подпишем первое соглашение о двустороннем сотрудничестве между нашими ведомствами. С момента последней встречи в Бишкеке сотрудников двух ведомств по обмену опытом проделана большая работа по подготовке документа. Мы очень рады, что начнем строить новый мост для профессионального взаимодействия, обмена опытом и дружбы между нами", - сказал он.

Председатель Счетной палаты КР выразил уверенность, что заложенные в соглашении нормы будут работать в пользу углубления и укрепления двустороннего сотрудничества не только между Счетными палатами, но и между Кыргызстаном и Азербайджаном в целом.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН, СЧЕТПАЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]