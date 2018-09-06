Счетные палаты Кыргызстана и Азербайджана налаживают сотрудничество

Счетные палаты Кыргызстана и Азербайджана подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве.

"Документ подписан главами высших органов аудита двух стран - Улукбеком Мариповым и Вугаром Гюльмамедовым накануне, 5 сентября, в г. Москва", - сообщает пресс-служба Счетпалаты Кыргызстана.

В ходе встречи У.Марипов подчеркнул, что Счетная палата Кыргызстана уделяет особое внимание установлению и развитию двустороннего сотрудничества со Счетной палатой Азербайджана. "Сегодня мы подпишем первое соглашение о двустороннем сотрудничестве между нашими ведомствами. С момента последней встречи в Бишкеке сотрудников двух ведомств по обмену опытом проделана большая работа по подготовке документа. Мы очень рады, что начнем строить новый мост для профессионального взаимодействия, обмена опытом и дружбы между нами", - сказал он.

Председатель Счетной палаты КР выразил уверенность, что заложенные в соглашении нормы будут работать в пользу углубления и укрепления двустороннего сотрудничества не только между Счетными палатами, но и между Кыргызстаном и Азербайджаном в целом.

А.Азизов