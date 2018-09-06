РЖД и Минэкономики Азербайджана обсудили реализацию проекта Север-Юг

Заместитель гендиректора «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин предложил создать рабочую группу по строительству железной дороги в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», сообщает министерство экономики Азербайджана.

Данное предложение прозвучало в ходе встречи А.Мишарина с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в Баку.

В свою очередь Ш.Мустафаев отметил большое значение этого проекта, как для Азербайджана, так и для России. «Отметив важность проекта «Север-Юг», министр подчеркнул, необходимость расширения связей и увеличения грузоперевозок посредством транспортного коридора и сообщил, что в сравнении с прошлым годом объем грузоперевозок по нему уже увеличился в 100 раз. Ш.Мустафаев также отметил возможности сотрудничества в рамках транспортного коридора Восток-Запад, - отмечается в сообщении.

Ш.Мустафаев подчеркнул успешное развитие азербайджано-российских отношений во всех областях, в том числе в торгово-экономической и транспортной сферах. "На встрече было отмечено, что официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию 1 сентября, встречи, проведенные в рамках визита, а также подписание 17 документов, имеют особенно важное значение для расширения сотрудничества», - указывается в сообщении.

В качестве основных преимуществ МТК "Север-Юг" (в том числе - перед морским маршрутом через Суэцкий канал) называются как минимум двукратное сокращение расстояния и уменьшение стоимости перевозок (например, контейнеров из Германии и Финляндии в Индию). Южная часть коридора обеспечивает выход на ряд направлений, в том числе обеспечивает прямое железнодорожное сообщение с Ираном через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с Ираном, либо через Азербайджан с выходом через пограничную станцию Астара или через Азербайджан и Армению с выходом на Джульфу.

Б.Рустамбеков