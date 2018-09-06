Банки Уолл-стрит впервые за 11 месяцев не стали повышать нефтяной прогноз - опрос WSJ

Банковские аналитики Уолл-стрит сохранили прогноз цен на нефть без изменений в августе после десяти месяцев повышения подряд, но при этом ожидания в отношении нефтяного рынка в 2019 году ухудшились, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.

Несмотря на риски сокращения поставок нефти из Ирана, аналитики рассчитывают, что в целом добыча и экспорт ОПЕК продолжат расти, особенно за счет Саудовской Аравии, и этот фактор будет сдерживать цены.

Марка Brent в 2018 году будет в среднем стоить $73,65 за баррель, WTI - около $68 за баррель, прогнозируют одиннадцать представителей инвестиционных банков, участвовавших в проводившемся в конце августа опросе. Обе оценки практически совпадают с прогнозами предыдущего месяца.

В ходе торгов в четверг Brent с поставкой в ноябре подорожала на 0,4%, до $77,61 за баррель, а октябрьская WTI - на 0,2%, до $68,88 за баррель.

Вместе с тем в 2019 году среднегодовая цена Brent ожидается на уровне $74,55 за баррель вместо прогнозировавшихся в конце июля $75,63 за баррель. Оценка для WTI на следующий год снижена с $69,75 за баррель до чуть менее $68 за баррель.

"Все больше баррелей из ОПЕК и России поступают на рынок, и это сдерживает цены", - отмечает руководитель департамента исследований нефтяного рынка JPMorgan по Европе и Ближнему Востоку Кристьян Малек.

В конце июня участники соглашения ОПЕК+ договорились смягчить ограничения на добычу, что де-факто означает постепенное наращивание производства нефти по сравнению с предыдущими месяцами.

"В краткосрочной перспективе ослабление роста спроса, обусловленное рисками для мировой торговли и ростом объема добычи в Саудовской Аравии, снизило повышательное давление на цены. Однако мы ожидаем, что последствия санкций в отношении Ирана для мирового предложения и сокращение резервных мощностей приведут к нефтяному ралли к концу IV квартала", - заявил нефтяной аналитик Jefferies Джейсон Гаммел.

Второй блок антииранских санкций США должен вступить в силу в начале ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

Иранская нефтяная госкорпорация National Iranian Oil Co. ожидает сокращения экспорта нефти из Ирана в сентябре до 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) с примерно 2,3 млн б/с в июне текущего года, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники.