В ЕС соболезнуют в связи с терактом в Кабуле, унесшим жизни 26 человек

В Евросоюзе соболезнуют в связи с терактом в афганской столице, жертвами которого стали мирные граждане и журналисты, выполнявшие свой профессиональный долг, сообщили в Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Гражданские лица, журналисты, медицинские работники никогда не должны быть мишенями. Европейский союз выражает свои соболезнования семьям, друзьям и коллегам жертв. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

Представитель ЕВС заявил, что ЕС солидарен с афганским народом. "Мы воздаем должное тем, кто оказал первую помощь жертвам, а также средствам массовой информации, которые необходимы для функционирования открытого и толерантного общества и демократии", - подчеркивается в документе.

В нем подтверждается приверженность Европейского союза "поддержке народа и властей Афганистана в их усилиях по достижению прочного мира и стабильности".

Накануне вечером террорист-смертник привел в действие первое взрывное в спортивном центре в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи. После этого у здания центра, где собрались полицейские и журналисты, был взорван заминированный автомобиль. По последним данным жертвами террористических атак стали 26 человек, 91 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики "Исламского государства" .