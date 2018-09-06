Укрепление китайско-киргизских отношений направлено на сохранение безопасности в регионе - начальник Генштаба ВС Киргизии

Китайско-киргизские отношения находятся на высоком уровне, Бишкек намерен укреплять сотрудничество с Пекином в интересах двух стран и безопасности в регионе, заявил в четверг начальник Генштаба ВС Киргизии Райимберди Дюйшенбиев на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Сюй Циляном.

"Уровень киргизско-китайских взаимоотношений всегда был очень высоким. Мы будем укреплять узы добрососедства, дружбы и сотрудничества во благо народов наших стран и безопасность в регионе и в мире целом", - сказал Р.Дюйшенбиев на переговорах в Бишкеке.

Он отметил, что сотрудничество между странами активно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках ШОС.

"За годы сотрудничества Вооруженным силам Киргизии со стороны Китая была оказана помощь в виде вооружения, военной и специальной техники, материально-технического имущества, средств связи и ПВО, строительства жилых домов", - отметил Р.Дюйшенбиев.

Зампред ЦВС КНР Сюй Цилян прибыл с визитом Киргизию в четверг. В ходе переговоров с киргизскими коллегами китайский военный руководитель намерен обсудить вопросы углубления двустороннего военного и технического сотрудничества, сообщили в киргизском Генштабе.

По итогам встречи планируется подписание ряда документов, в числе которых меморандум о сотрудничестве между Генштабом ВС Киргизии и Министерством обороны КНР, соглашение о предоставлении помощи со стороны Китая, протокол на поставку вооружений и военной техники.