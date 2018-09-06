Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9778 RUR   0.0249 GBR   2.1953 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 34° Завтра 21° 31° 8 Сен 21° 29° 9 Сен 19° 27°

Дальнее зарубежье 06.09.2018 16:32

Посол США в Израиле высказался за бессрочное сохранение израильского контроля над Голанскими высотами

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Голанские высоты следует сохранить за Израилем "навсегда".

"Честно говоря, я не могу представить себе ситуацию, при которой Голанские высоты не являются навсегда частью Израиля", - сказал посол в интервью газете "Исраэль Хайом", отрывок из которого оказалось в распоряжении западных СМИ.

Полная версия интервью должна выйти в пятницу.

"Я не могу представить ситуацию, когда Голанские высоты возвращаются Сирии", - уточнил он.

Он отметил, что гипотетический отказ Израиля от Голанских высот мог бы нанести серьезный урон безопасности Израиля, а сирийские власти не заслуживают получения такого "приза" как Голанские высоты.

Большая часть Голанских высот, ранее входившая в состав сирийской провинции Кунейтра, была занята Израилем во время Шестидневной войны июня 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял закон с провозглашением израильского суверенитета над этой территорией, однако ООН отказалась признать это решение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОСОЛ, ИЗРАИЛЬ, ГОЛАНЫ


Похожие новости


Трамп выдвинул Литценбергера на должность посла США в Азербайджане Советник Трампа и посол Турции в США обсудили содержание пастора Брансона под стражей и двусторонние отношения Госсекретарь США Помпео заверил, что не допустит допроса американских представителей в России Посол России в США назвал токсичной атмосферу в Вашингтоне, но призвал к диалогу Посол США в Баку в конце марта покинет Азербайджан в связи с завершением дипмиссии Назарбаев отмечает важность достигнутых с Трампом договоренностей по приоритетным направлениям стратегического партнерства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]