Посол США в Израиле высказался за бессрочное сохранение израильского контроля над Голанскими высотами

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Голанские высоты следует сохранить за Израилем "навсегда".
"Честно говоря, я не могу представить себе ситуацию, при которой Голанские высоты не являются навсегда частью Израиля", - сказал посол в интервью газете "Исраэль Хайом", отрывок из которого оказалось в распоряжении западных СМИ.
Полная версия интервью должна выйти в пятницу.
"Я не могу представить ситуацию, когда Голанские высоты возвращаются Сирии", - уточнил он.
Он отметил, что гипотетический отказ Израиля от Голанских высот мог бы нанести серьезный урон безопасности Израиля, а сирийские власти не заслуживают получения такого "приза" как Голанские высоты.
Большая часть Голанских высот, ранее входившая в состав сирийской провинции Кунейтра, была занята Израилем во время Шестидневной войны июня 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял закон с провозглашением израильского суверенитета над этой территорией, однако ООН отказалась признать это решение.
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