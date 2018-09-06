Посол США в Израиле высказался за бессрочное сохранение израильского контроля над Голанскими высотами

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Голанские высоты следует сохранить за Израилем "навсегда".

"Честно говоря, я не могу представить себе ситуацию, при которой Голанские высоты не являются навсегда частью Израиля", - сказал посол в интервью газете "Исраэль Хайом", отрывок из которого оказалось в распоряжении западных СМИ.

Полная версия интервью должна выйти в пятницу.

"Я не могу представить ситуацию, когда Голанские высоты возвращаются Сирии", - уточнил он.

Он отметил, что гипотетический отказ Израиля от Голанских высот мог бы нанести серьезный урон безопасности Израиля, а сирийские власти не заслуживают получения такого "приза" как Голанские высоты.

Большая часть Голанских высот, ранее входившая в состав сирийской провинции Кунейтра, была занята Израилем во время Шестидневной войны июня 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял закон с провозглашением израильского суверенитета над этой территорией, однако ООН отказалась признать это решение.