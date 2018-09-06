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Дальнее зарубежье 06.09.2018 17:16

Путин и испанский премьер выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества между странами, обсудили отношения РФ с ЕС - Кремль

По инициативе испанской стороны в четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Королевства Испания Педро Санчесом, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обсуждения вопросов двусторонней повестки дня выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Затронута также проблематика отношений между Россией и ЕС", - отмечается в сообщении.

Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, ИСПАНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]