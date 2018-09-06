Путин и испанский премьер выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества между странами, обсудили отношения РФ с ЕС - Кремль

По инициативе испанской стороны в четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Королевства Испания Педро Санчесом, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обсуждения вопросов двусторонней повестки дня выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Затронута также проблематика отношений между Россией и ЕС", - отмечается в сообщении.

Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях, добавили в пресс-службе.