Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за доверие

Президент США Дональда Трамп выразил слова благодарности северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за его доверие.

"(Глава - ИФ) Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о "непоколебимой вере в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!", - написал Д.Трамп в своем Twitter в четверг.

Ранее спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён сообщил, что у него есть сообщение для США, полученное от Ким Чен Ына.

Чон Ый Ён не стал озвучивать подробности своего разговора с северокорейским лидером, но отметил, что Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.