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Дальнее зарубежье 06.09.2018 15:12

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за доверие

Президент США Дональда Трамп выразил слова благодарности северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за его доверие.

"(Глава - ИФ) Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о "непоколебимой вере в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!", - написал Д.Трамп в своем Twitter в четверг.

Ранее спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён сообщил, что у него есть сообщение для США, полученное от Ким Чен Ына.

Чон Ый Ён не стал озвучивать подробности своего разговора с северокорейским лидером, но отметил, что Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, ТРАМП, КИМ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]