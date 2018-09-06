Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за доверие

Президент США Дональда Трамп выразил слова благодарности северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за его доверие.
"(Глава - ИФ) Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о "непоколебимой вере в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!", - написал Д.Трамп в своем Twitter в четверг.
Ранее спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён сообщил, что у него есть сообщение для США, полученное от Ким Чен Ына.
Чон Ый Ён не стал озвучивать подробности своего разговора с северокорейским лидером, но отметил, что Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.
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