Власти Киргизии объявили в розыск бывшего министра ЕЭК Жунусова, обвиняемого в коррупции

Финансовая полиция Киргизии объявила в розыск бывшего члена Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по энергетике и инфраструктуре Адамкула Жунусова, заочно обвиняемого в злоупотреблении полномочиями на посту главы Государственной таможенной службы страны с ущербом государству на $2,5 млн.

А.Жунусов объявлен в розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление должностным положением" УК Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП-Финансовая полиция).

"В период с 2013 по 2016 год А.Жунусов, занимая должность председателя Государственной таможенной службы (ГТС) республики, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции во вверенной ему таможенной службе, в нарушение норм законодательства организовал устойчивую коррупционную связь с представителями ОсОО "А." и другими должностными лицами ГТС", - сказал собеседник агентства.

По его слвоам, А.Жунусов, используя свои властные полномочия, содействовал неназванной компании в получении разрешения на переработку таможенной территории с неверным способом идентификации, вследствие чего компания получила таможенные преференции по платежам, вносимым в бюджет Киргизии, тогда как товары, ввозимые этой компанией, должны были оформляться на общих основаниях.

"В результате противоправных действий со стороны экс-председателя ГТС государству был причинен материальный ущерб в размере свыше 166,9 млн сомов ($2,45 млн) в виде обязательных таможенных платежей не поступивших в бюджет", - сказал представитель Финансовой полиции Киргизии.

По его словам, в настоящее время А.Жунусов скрывается от органов следствия, "тем самым воспрепятствует объективному ведению следствия, а также совершенное им деяния относится к категории особо тяжких преступлений".

"А.Жунусову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, Первомайским районным судом Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавил собеседник агентства.

А.Жунусов работал в таможне Киргизии с 1995 года. В 2013-2016 годах занимал должность председателя ГТС Киргизии. С 2016 по февраль 2018 года - член коллегии Евразийской экономической комиссии, министр ЕЭК по энергетике и инфраструктуре.