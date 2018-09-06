Премьер Белоруссии рассказал Лукашенко о подготовке российско-белорусской встречи с участием президентов и правительств 21 сентября

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал президенту Александру Лукашенко о подготовке к белорусско-российским переговорам с участием президентов и членов правительств, которые планируется провести 21 сентября.

"В понедельник состоялся мой разговор с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вы знаете, что по поручению глав государств правительства готовятся к встрече 21 сентября. У нас очень широкая повестка дня и тех вопросов, которые мы бы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах", - сказал С.Румас, которого цитирует госагентство БелТА.

"Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы, может, какие-то мелкие и понятные для сторон вопросы не выносить на суд президентов, как нерешенные, а сразу по ним принять решение", - отметил премьер-министр.

По его информации, в четверг вице-премьер Белоруссии Михаил Русый встречается в Москве с российским коллегой, а вице-премьер Игорь Петришенко 13-14 сентября тоже договорился о встрече в Москве. "Игорь Ляшенко (вице-премьер - ИФ) каждую неделю встречается со своим коллегой", - добавил С.Румас.

"Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем сможем каким-то образом закрепить", - заявил премьер.